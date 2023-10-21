توترٌ كبير.. إليكم ما يجري الآن في الجنوب

ما زال التوترُ مُسيطراً على أجواء الجنوب وسط إستمرار الجيش الإسرائيلي بقصف عددٍ من المناطق الحدوديّة منذ ساعات الظهيرة.



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ومساء اليوم السبت، أقدم جيش العدو على قصف أطراف بلدات يارون، عيتا الشعب ورميش بالقذائف المدفعية، في وقتٍ أفادت فيه قناة "الميادين" عن إحتراق موقع "برعام" الإسرائيليّ عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



ويتزامن هذا التوتر مع إعلان "حزب الله"، مساءً، إستهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا، بالصواريخ والأسلحة المناسبة، فضلاً عن إستهدافه موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة.



وفي وقتٍ سابق، نعى الحزبُ الشهيد إسماعيل أحمد الزين (حيدر علي) من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.