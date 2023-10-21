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لبنان

توترٌ كبير.. إليكم ما يجري الآن في الجنوب

Lebanon 24
21-10-2023 | 11:16
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ما زال التوترُ مُسيطراً على أجواء الجنوب وسط إستمرار الجيش الإسرائيلي بقصف عددٍ من المناطق الحدوديّة منذ ساعات الظهيرة. 
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ومساء اليوم السبت، أقدم جيش العدو على قصف أطراف بلدات يارون، عيتا الشعب ورميش بالقذائف المدفعية، في وقتٍ أفادت فيه قناة "الميادين" عن إحتراق موقع "برعام" الإسرائيليّ عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية. 

ويتزامن هذا التوتر مع إعلان "حزب الله"، مساءً، إستهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا، بالصواريخ والأسلحة المناسبة، فضلاً عن إستهدافه موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة.

وفي وقتٍ سابق، نعى الحزبُ الشهيد إسماعيل أحمد الزين (حيدر علي) من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. 
 
ووسط مشهدية التوتر، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالنت خلال زيارته المنطقة الشمالية إنه على "تل أبيب الاستعداد لكل الاحتمالات"، مشيراً إلى أنَّ "حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو الآن يدفع ثمناً باهظاً"، وأضاف: "التحديات ستُصبح أكبر على حدودنا مع لبنان". 
 
 
 
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