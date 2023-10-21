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لبنان

تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!

Lebanon 24
21-10-2023 | 11:25
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أفادت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم السبت، بأنّ الجيش الإسرائيلي إستهدف بطائرة مُسيرة 3 عناصر من "حزب الله" في مُحيط بلدة شبعا اللبنانية. 
 
وتزامن هذا الخبر مع إقدام جيش العدو على قصف أطراف بلدات يارون، عيتا الشعب ورميش بالقذائف المدفعية، في وقتٍ أفادت فيه قناة "الميادين" عن إحتراق موقع "برعام" الإسرائيليّ عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية. 
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وكان "حزب الله" أعلن مساءً إستهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا، بالصواريخ والأسلحة المناسبة. 
 
وفي وقتٍ سابق، نعى الحزبُ الشهيد إسماعيل أحمد الزين (حيدر علي) من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. 
 

 
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