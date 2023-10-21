موقع إسرائيلي "يحترق" وإستهداف "قوة مشاة".. وهذا ما فعله "حزب الله" عند الحدود!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، إستهداف موقع حانيتا بالصواريخ المواجهة، وذلك بعد إستهدافه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة وتلال كفرشوبا.

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كذلك، كشف الحزب في بيانٍ آخر عن إستهدافه قوة مشاة إسرائيلية في ثكنة هونين المحتلة (راميم)، مشيراً إلى أنه تم إيقاع إصابات مؤكدة ومباشرة فيها.

في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن وقوع إصاباتٍ جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة برعام الإسرائيلية المُحاذية للحدود مع لبنان، فيما تحدثت قناة "الميادين" عن إحتراق موقع برعام الإسرائيلي.