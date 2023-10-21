وزيرٌ يتحدث عن رحلات مطار بيروت.. كلامٌ مهم وهذه تفاصيله

كتب وزير الإقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "إكس": "بعد الاطلاع على الاخبار الواردة عن تخفيض نسبة التأمين على اخطار الطيران والتي أدت الى خفض عدد الرحلات الجوية الى نسبة 20% فقط، ‏كان لنا سلسلة من الاتصالات مع الخبراء في هذا الموضوع في الداخل والخارج بالاضافة الى توجيه دعوة يوم الاثنين لاجتماع عاجل بجمعية شركات الضمان وكافة ممثلي قطاع التأمين لبحث الموضوع وايجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تواصل لبنان مع الخارج، ‏ولكن في هذا الواقع نذكر دائما بدور القطاع الخاص اللبناني ولاسيما قطاع التأمين الذي لا يمكن ان يقوم بما قامت به الشركات الاخرى في مثل هذه الظروف، ‏بالاضافة الى ذلك ان عدم مراجعة الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على قطاع التامين عند توقيع العقود لمرافق عامة بهذا الحجم سيؤدي بنا الى نفس المشكلة عند كل ازمة. ‏حمى الله لبنان".

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