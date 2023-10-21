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لبنان

مفاجأة جديدة عن "حزب الله" يعلنها تقرير إسرائيليّ.. ما هي؟

Lebanon 24
21-10-2023 | 12:10
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير جديد لها أنّ الجيش الإسرائيلي هاجمَ، اليوم السبت، وحدة مقاتلة تابعة لـ"حزب الله" لديها نشاطٌ عملياتيّ في جبل الشيخ.
 
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وأشار تقريرُ الصحيفة الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنه على الرغم من هجماته المتكررة ضدّ الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، فإنّ "حزب الله" لم يُقرر بعد الإنخراط في الحرب القائمة في المنطقة. 
 
في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارةٍ له إلى المنطقة الشمالية، إنه "يجب الإستعداد لكل الإحتمالات".
 
وأشار غالانت إلى أنّ "حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو الآن يدفع ثمناً باهظاً"، معتبراً أن "التحديات ستُصبح أكثر عند الحدود مع لبنان". 
 
 
 
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