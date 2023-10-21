24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أهالي بلدة رميش: نناشد السياسيين تأمين أدنى مقومات الحياة والصمود
Lebanon 24
21-10-2023
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن أهالي بلدة رميش الحدودية البيان التالي: "نحن أبناء بلدة رميش، كهنة الرعية والمجلس البلدي والفاعليات والأهالي، نعلن أسفنا الشديد عما يحدث في منطقتنا العربية عموما وخاصة المجازر التي ترتكب ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ومن إستهداف التجمعات المدنية والصحية والدينية، ونشجب بقوة كل هذه الأعمال اللاإنسانية ونأمل بأن تتوقف الحروب ويلتقي الساعون للسلام ويتفقون على حلول تعطي كل ذي حق حقه.
Advertisement
وأضاف اليبان: "إننا نقرأ ونرى على وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا في بعض وسائل الإعلام أمورا تخص بلدة رميش فيها الكثير من الإفتراء والكذب تنشر بين الناس بطريقة غير أخلاقية ومرفوضة مما يهدد السلم الأهلي والعيش المشترك. إننا في رميش وبعدما أُعلنت حالة الحرب غادر عدد من أبناء بلدتنا من النساء والشيوخ والأطفال إلى أماكن آمنة وبقي عدد أخر في البلدة، وعليه رأينا أنه من الواجب كبلدية ورعية وأهالي أن نسهر على سلامة وحماية أنفسنا وأرزاقنا ومنازلنا وخاصة أن هناك البعض من الذين يستغلون هذه الظروف ليقوموا بالسرقات والتخريب والتعديات".
وتابع: "لقد اتفقنا في ما بيننا على أن نقوم بالحراسة خلال الليل خوفا من حصول هذا الأمر دون أن تكون لنا أي غاية أخرى سوى الحفاظ على ما هو لنا. ونحن في رميش تاريخنا يشهد لنا بأننا نحسن الضيافة ونسالم كل من يريد مسالمتنا وفي عام 1948 إستقبلنا في بيوتنا عددا كبيرا من أبناء فلسطين الذين هجروا قسرا وأقاموا بيننا أكثر من ثلاث سنوات ثم خلال الأحداث اللبنانية إستقبلنا المهجرين من منطقة شرق صيدا وخلال حرب تموز إستقبلنا أكثر من خمسة عشر ألف نسمة من إخوتنا الشيعة الذين تركوا منازلهم قسرا من القصف المعادي وأقاموا بيننا مدة ثلاث وثلاثين يوما في قاعات كنائسنا وأديارنا وبيوتنا تقاسمنا وإياهم الماء والطعام والغطاء، وما كنا يوما دعاة عنصرية أو تفرقة بل إن كل جيراننا يشهدون بأننا أبناء منطقة واحدة نتعايش ونتشارك في السراء والضراء، ولا نسمح لأحد بأن يزايد على وطنيتنا وعيشنا المشترك مع جيراننا ونعاهد الجميع بأن تبقى هذه العلاقة كما كانت".
وأردف: "في ظل هذه الظروف الصعبة نناشد المسؤولين اللبنانيين من رؤساء ووزراء ونواب وعسكريين أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه منطقتنا وتأمين أدنى مقومات الحياة والصمود، ومن خلالهم نناشد الجمعيات والمنظمات المانحة أن تنظر إلينا، منذ بداية الحرب على غزة تعطلت أعمالنا وبدأت موارد رزقنا تجف، وإذا استمر هذا الوضع سيؤدي إلى نزوح قسري من بلدتنا تجاه المدينة وهذا ما نخشاه. ونأمل أيضا من كل من يحاول الإصطياد في الماء العكر أن يوقف كل ما يكتب وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما يؤذي السلم الأهلي من أخبار وتحليلات كاذبة ومشينة".
وختم: "نشكر وسائل الإعلام النزيهة التي تظهر الحقائق وترسل الأخبار الصحيحة التي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد راجين أن تنتهي هذه الحرب العبثية إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وفي العالم والله يسلم الجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
01:45 | 2023-10-21
21/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
11:25 | 2023-10-21
21/10/2023 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
01:30 | 2023-10-21
21/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
01:53 | 2023-10-21
21/10/2023 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
09:54 | 2023-10-21
21/10/2023 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:31 | 2023-10-21
هاجم العدو الإسرائيلي.. شهيدٌ لـ"سرايا القدس" اليوم في الجنوب
15:25 | 2023-10-21
قصف إسرائيلي يطال منزلاً في ياطر الجنوبيّة.. هل من ضحايا؟
15:13 | 2023-10-21
أوساط معنية تردّ على كلام سعيد: "اختراعات وأكاذيب"
15:08 | 2023-10-21
جريمة مروّعة في الكورة.. رجلٌ يقتل طليقته بـ"رشاش حربيّ"!
14:59 | 2023-10-21
تقرير يكشف: "حزب الله" قتل أميركياً عند حدود لبنان!
14:45 | 2023-10-21
"اللقاء الأرثوذكسي": قصف كنيسة القديس بورفيريوس في غزة جريمة حرب
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
21/10/2023 22:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
21/10/2023 22:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
21/10/2023 22:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24