أعلنت "قوات الفجر" (الجناح العسكريّ للجماعة الإسلامية) في بيانٍ، اليوم السبت، أنها وجّهت ضربات صاروخية جديدة ومُركزة إستهدفت مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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