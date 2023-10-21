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لبنان

عمليّة لـ"قوات الفجر" في الجنوب.. بيانٌ يكشف ما حصل

Lebanon 24
21-10-2023 | 12:32
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أعلنت "قوات الفجر" (الجناح العسكريّ للجماعة الإسلامية) في بيانٍ، اليوم السبت، أنها وجّهت ضربات صاروخية جديدة ومُركزة إستهدفت مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.
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وأكدت "قوات الفجر" أن العملية الجديدة جاءت رداً على مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته على أهل الجنوب وقصفه القرى ومحيطها واستهداف المدنيين، وأضافت: "إنّنا إذ نؤكّد على أنّ أي عدوان صهيوني يطال أهلنا سيتمّ الردّ عليه بمزيد من استهداف مواقع العدو، نشدد أيضاً على دعمنا لأهلنا الصامدين الصابرين الثابتين في غزّة، ولمجاهديهم أنّنا وإيّاهم في خندق واحد لدحر هذا العدو".
 
 
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