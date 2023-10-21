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لبنان

بيانٌ جديد من "الميدل إيست".. هذا ما سيشهده المطار الثلاثاء

Lebanon 24
21-10-2023 | 13:10
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم السبت، وضع جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023.
 
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