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لبنان

إتصالٌ ورسالة مهمة.. هذا ما تبلّغه ميقاتي من وزير الخارجية الأميركيّ

Lebanon 24
21-10-2023 | 13:21
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أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد في اتصال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ "بلينكن أشار خلال اتصاله بميقاتي إلى القلق إزاء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية"، وتابعت: "شدّد بلينكن على استمرار دعم واشنطن للجيش وقوى الأمن الداخلي".
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وختم البيان: "لقد أكّد بلينكن أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع".
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