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لبنان

تحذيرٌ عاجل من سفارة لرعاياها في لبنان: "الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة"!

Lebanon 24
21-10-2023 | 13:24
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نصحت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، داعية جميع السويديين الموجودين فيه إلى مغادرة البلاد فوراً.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "الوضع الأمني في لبنان قد يتدهور بسرعة"، مشيرة إلى أنها تتابع وسفارة السويد في بيروت التطورات عن كثب، وتشجعان السويديين في لبنان على مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة.
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وأشارت الوزارة إلى أنها "تشجع السويديين في البلاد على توخي الحذر الشديد ومتابعة التطورات في لبنان والمنطقة واتباع نصائح السلطات المحلية"، وأضافت: "على السويديين أيضًا على التحقق بشكل مستمر من معلومات السفر الخاصة بالسفارة على تطبيق UD Resklar أو Sweden Abroad، والتسجيل في قائمة المواطنين السويديين في الخارج".
 
 
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