تحذيرٌ عاجل من سفارة لرعاياها في لبنان: "الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة"!

نصحت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، داعية جميع السويديين الموجودين فيه إلى مغادرة البلاد فوراً.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "الوضع الأمني في لبنان قد يتدهور بسرعة"، مشيرة إلى أنها تتابع وسفارة السويد في بيروت التطورات عن كثب، وتشجعان السويديين في لبنان على مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة.

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