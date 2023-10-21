إنفجارٌ كبير في أجواء كفرشوبا.. خبرٌ يكشف ما حدث هناك!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء السبت، أنَّ القبة الحديدية للعدو الاسرائيلي اعترضت صاروخاً لـ"حزب الله" في أجواء مزارع كفرشوبا أحدث انفجاراً ووميضا كبيراً في المنطقة، وأعقب ذلك غارة بالطائرات المسيرة على مصادر النيران.

Advertisement