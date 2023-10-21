Advertisement

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الدفاعات الجويّة التابعة لـ"حزب الله" تصدّت لطائرات تجسس إسرائيلية كانت تُحلق فوق مرتفعات جبل الريحان سجد والجبور - جنوب لبنان، وذلك بعدما أطلقت مُسيرة معادية صاروخاً نحو جبل الطبور.