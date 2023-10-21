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لبنان

الدفاعات الجويّة لـ"حزب الله" تتدخّل في الجنوب.. هكذا هاجمت طائرات إسرائيلية!

Lebanon 24
21-10-2023 | 14:21
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الدفاعات الجويّة التابعة لـ"حزب الله" تصدّت لطائرات تجسس إسرائيلية كانت تُحلق فوق مرتفعات جبل الريحان سجد والجبور - جنوب لبنان، وذلك بعدما أطلقت مُسيرة معادية صاروخاً نحو جبل الطبور.
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