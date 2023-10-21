تقرير يكشف: "حزب الله" قتل أميركياً عند حدود لبنان!

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن حزب الله قتل إسرائيلياً يحمل الجنسية الأميركية يوم الخميس الماضي، على الحدود مع لبنان.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإسرائيلي الذي قتل يبلغ من العمر 22 عاماً، موضحة أنهُ جاء من الولايات المتحدة للمشاركة في القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي قبل أن يموت بنيران حزب الله يوم الخميس عند الحدود مع لبنان. (روسيا اليوم)

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