أوساط معنية تردّ على كلام سعيد: "اختراعات وأكاذيب"

نفت أوساطٌ معنيّة ما زعمه النائب السابق فارس سعيد في تغريدة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أنّ "وزير خارجية أميركا حذر رئيس حكومة لبنان من تورط لبنان في الحرب".

وقالت الأوساط: "يبدو أنّ مخيلة سعيد وعشقه الدائم لاختراع حدث لاثبات اطلاعه المستمر ووجوده السياسي عبر التواصل الاجتماعي، دفعته الى اختراع كذبة لا وقع لها الا اثارة المزيد من الهلع".

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وأضافت الأوساط: "حريّ بسعيد في هذه الظروف أن يتحلى بالمسؤولية الوطنية ويتوقف عن إثارة البلبلة فالظرف الراهن لا يحتمل بالونات إعلامية وفقاعات ذهنية خلبية منطلقها فقط: أنا أهوّل على الناس إذن أنا موجود".