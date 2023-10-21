أقدمَ المدعو "ج.ع" في بلدة ضهر العين - الكورة، على إطلاق النار بإتجاه طليقته "ر.م" من رشاش حربي وأرداها قتيلة.

وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، فيما فر مطلق النار إلى جهةٍ مجهولة.