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لبنان

جريمة مروّعة في الكورة.. رجلٌ يقتل طليقته بـ"رشاش حربيّ"!

Lebanon 24
21-10-2023 | 15:08
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أقدمَ المدعو "ج.ع" في بلدة ضهر العين - الكورة، على إطلاق النار بإتجاه طليقته "ر.م" من رشاش حربي وأرداها قتيلة.
 
وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، فيما فر مطلق النار إلى جهةٍ مجهولة.
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