أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، إستشهاد المجاهد محمد محمود موسى وذلك إثر عملية ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

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