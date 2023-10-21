تزامناً مع أحداث الجنوب.. كم بلغ سعر الدولار هذا المساء؟

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ الدولار حافظ على إستقراره عند التّسعيرة المذكورة طيلة هذا اليوم.