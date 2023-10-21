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لبنان

جهود ديبلوماسية لبنانية لإحتواء التصعيد.. بلينكن لميقاتي: قلق متزايد من التوترات

Lebanon 24
21-10-2023 | 22:59
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تتواصل الجهود الديبلوماسية اللبنانية بالتزامن مع ازدياد حركة الوزراء والموفدين الغربيين من أجل تجنب تداعيات حرب غزة والتطورات الميدانية في جنوب لبنان على الواقع اللبناني برمته.
وبرز في هذا السياق الاتصال اللافت الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، والذي أعقبه بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر ليل أمس.
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وقال المتحدث الرسمي في الخارجية الأميركية ماثيو ميللر: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس (الجمعة) لتأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المتزايدة على طول الحدود الجنوبية للبنان".
وأكد الوزير مجدّداً على أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني، الذي سيتأثّر بانجرار لبنان إلى الصراع الذي أثاره هجوم "حماس" على إسرائيل، مُعرباً عن تعازيه لعائلات المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأسوي نتيجة للنزاع.
 
وشدد بلينكن على استمرار دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، الضامنين الشرعيين الوحيدين لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه".
وفي آخر الزيارات الديبلوماسية، كان اجتماع رئيس الحكومة مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الجمعة في السرايا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة "أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب"، داعياً إلى "ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة".
بدورها، نبهت الوزيرة الالمانية الى "ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وابقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع".
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