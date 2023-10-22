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لبنان
الجيش الاسرائيلي: "حزب الله" يجر لبنان إلى حرب
Lebanon 24
22-10-2023
|
00:06
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أشار الجيش الاسرائيلي الى أن "حزب الله" يجر لبنان إلى حرب بالتصعيد ضد الجانب الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله يصعد الوضع بالهجوم على المواقع الإسرائيلية باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات".
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وأضاف: "قصف حزب الله على المستوطنات الإسرائيلية تسبب في سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيين".
ولفت الى ان "حزب الله كان يتعمد قصف المستوطنات الإسرائيلية من مواقع قريبة من قوات اليونيفيل"، مشيرا الى ان "قواتنا قصفت مواقع له انطلق منها صورايخ تجاه مركبات عسكرية إسرائيلية".
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