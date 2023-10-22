Advertisement

لبنان

الجيش الاسرائيلي: "حزب الله" يجر لبنان إلى حرب

Lebanon 24
22-10-2023 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1121097-638335557079050051.jpg
Doc-P-1121097-638335557079050051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الجيش الاسرائيلي الى أن "حزب الله" يجر لبنان إلى حرب بالتصعيد ضد الجانب الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله يصعد الوضع بالهجوم على المواقع الإسرائيلية باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات".
Advertisement

وأضاف: "قصف حزب الله على المستوطنات الإسرائيلية تسبب في سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيين".


ولفت الى ان "حزب الله كان يتعمد قصف المستوطنات الإسرائيلية من مواقع قريبة من قوات اليونيفيل"، مشيرا الى ان "قواتنا قصفت مواقع له انطلق منها صورايخ تجاه مركبات عسكرية إسرائيلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-10-22
04:26 | 2023-10-22
07:41 | 2023-10-22
07:29 | 2023-10-22
07:28 | 2023-10-22
07:26 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24