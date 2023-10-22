آخر خبر.. ماذا فعلت إسرائيل عند حدود لبنان صباح اليوم؟

ذكر تقريرٌ نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أنّه سيتم إخلاء 14 مستوطنة إسرائيليّة إضافية بالقرب من الحدود مع لبنان.



Advertisement وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ تلك المستوطنات تقع على بُعد 2 إلى 5 كيلومتراتٍ من الحدود، وقد ضغط سكانها بشدّة لإدراجهم ضمن خطة الإخلاء، وأضاف: "المستوطنات الـ14 هي: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، غوشر، ليمان، ميتزفاه، إيلون، غورين، غارنوت هجليل، ابن مناحيم، ساسا، تسيفبون، وراموت نفتالي". وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ تلك المستوطنات تقع على بُعد 2 إلى 5 كيلومتراتٍ من الحدود، وقد ضغط سكانها بشدّة لإدراجهم ضمن خطة الإخلاء، وأضاف: "المستوطنات الـ14 هي: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، غوشر، ليمان، ميتزفاه، إيلون، غورين، غارنوت هجليل، ابن مناحيم، ساسا، تسيفبون، وراموت نفتالي".



ولفت التقرير إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق على إضافة المستوطنات الـ14 إلى خطة الإخلاء، مشيراً إلى أن قيادة الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة أبلغت رؤساء المجالس المحلية بالقرار صباح اليوم الأحد.

