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لبنان

قيادي في "التيار" يتحرك متنيا: أنا المرشح المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2023 | 01:30
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يتهيأ قيادي في "التيار الوطني الحر" للبدء بجولاتٍ على منسقي هيئات "التيار" في قضاء المتن بالإضافة الى رؤساء البلديات والمخاتير.
ومن خلال حديثه في أولى زياراته، فُهم منه أنه يوصل رسالة واضحة لمن يلتقيهم بأنه "مرشح الدورة المقبلة عن أحد المقاعد المارونية الأربعة في قضاء المتن، وأن هذا الترشيح سيأتي مدعوماً بشكل واضح من قيادة التيار كما كان الحال عام 2022 في ترشيح النائب السابق إدي معلوف، واللبيب من الإشارة يفهم".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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