نواب مستقلون لزملائهم: "تعالوا شاركوا معنا"

يسعى عدد من النواب المستقلين من مختلف الطوائف الى تشكيل فريق عمل للتواصل مع الأحزاب المعارضة والشخصيات النيابية المعارضة والمقاطعة لجلسات المجلس النيابي من أجل إقناعهم بضرورة حضور الجلسة النيابية المتوقعة، إذا حصلت، من أجل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

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وينطلق النواب في طلبهم من ثابتة منطقية أن الظرف الحالي يبيح حضور جلسة "تشريع الضرورة" وعدم ترك المؤسسات الأمنية تنهار إدارياً وخاصةً قيادة الجيش في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد والتي من الممكن أيضاً أن تتطور مع الوقت وفي الميدان.

المصدر ختم بأن مشروع القانون الذي تعده الحكومة لتأجيل التسريح سنة يفِي بالغرض لتمرير المرحلة الراهنة.