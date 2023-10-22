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لبنان

جواسيس اسرائيل ينشطون في منطقة لبنانية.. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2023 | 02:45
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بينت معطيات ميدانية عديدة خلال أحداث الجنوب أنّ هناك شبكة من جواسيس إسرائيل تتحركُ بشكلٍ مريب خلال فترات التوتر، والدليل على ذلك ما حصل في أكثر من بلدة قريبة من الحدود.
ولفتت المصادر إلى أنَّ القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل المواطن اللبناني إسماعيل ناصر في منطقة كفرشوبا لم يأتِ من فراغ خصوصاً أن الأخير هو من تصدى لدبابة إسرائيلية كانت تحاول تغيير معالم الحدود في كفرشوبا قبل نحو شهرين، وقالت: "كيف يمكن لتل أبيب أن تعلم بأن هذا المنزل هو لناصر من دون أن يساهم أحدٌ ما في التدليل على المكان وتحديده كبنك أهداف. هناك من ينشطُ ميدانياً لصالح إسرائيل، والأمرُ هذا يشكل خطراً كبيراً على المدنيين والمقاومين أيضاً".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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