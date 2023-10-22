أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إستهداف خلية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن تلك المجموعة كانت تستعدّ لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات بإتجاه مستوطنة أفيفيم عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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وفي وقتٍ سابق، اليوم الأحد، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروحٍ إثر إستهدافهم بصاروخٍ مضاد للدروع انطلقَ ليل أمس السبت من لبنان بإتجاه منطقة برعام عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

كذلك، قال التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إنّ أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت صاروخ أرض - جو إنطلق من لبنان أيضاً، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ردّ على ما حصل بقصف أهدافٍ لحزب الله بما في ذلك نقطة عسكرية تم إطلاق الصاروخ منها، إلى جانب بنى تحتية ووسائل مراقبة".





في غضون ذلك، ذكر تقريرٌ آخر نشرته الصحيفة نفسها أنّه سيتم إخلاء 14 مستوطنة إسرائيليّة إضافية بالقرب من الحدود مع لبنان.



وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ تلك المستوطنات تقع على بُعد 2 إلى 5 كيلومتراتٍ من الحدود، وقد ضغط سكانها بشدّة لإدراجهم ضمن خطة الإخلاء، وأضاف: "المستوطنات الـ14 هي: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، غوشر، ليمان، ميتزفاه، إيلون، غورين، غارنوت هجليل، ابن مناحيم، ساسا، تسيفبون، وراموت نفتالي".



ولفت التقرير إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق على إضافة المستوطنات الـ14 إلى خطة الإخلاء، مشيراً إلى أن قيادة الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة أبلغت رؤساء المجالس المحلية بالقرار صباح اليوم الأحد.



(ترجمة لبنان24)