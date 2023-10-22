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لبنان
بيانٌ جديد من "الميديل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
22-10-2023
|
01:48
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الثلثاء 24 تشرين الأول 2023، وذلك بعدما قررت تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداءً من فجر اليوم.
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