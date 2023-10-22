بيانٌ جديد من "الميديل إيست".. هذا ما جاء فيه

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الثلثاء 24 تشرين الأول 2023، وذلك بعدما قررت تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداءً من فجر اليوم.

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