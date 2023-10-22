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لبنان
الاشتباك على حافة الحرب... اسرائيل تحاول ردع "حزب الله"!
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
22-10-2023
|
06:00
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تحاول اسرائيل الذهاب نحو مستوى مختلف من الردود العسكرية على "حزب الله" واعماله الحربية التي باتت تشكل استنزافاً خطيراً للجيش الاسرائيلي غير القادر على المبادرة ضد لبنان، لذلك فإن الهدف اليوم هو رفع التكلفة البشرية للحزب لكي يصبح أكثر حذرا من التصعيد العسكري، او في عملياته عند الحدود، وهذا ما حصل أمس، اذ رفعت تل ابيب وتيرة الاستهدافات وقصفت عدة مواقع توجد فيها عناصر للحزب، كما استهدفت سيارة تابعة للمقاومة في تطور بارز.
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رفع السقف الاسرائيلي جاء بعد عدة ايام ظهرت خلالها اسرائيل كمن بتجنب الذهاب الى الحرب مع الحزب مهما كلف الأمر، فإنكشف السقف الذي تريد تل ابيب اللعب تحته، وهو تجنب الذهاب الى المواجهة المفتوحة، ما فتح الباب امام الحزب للقيام بعمليات أكثر ايلاماً تستهدف قتل جنود وضباط اسرائيليين، ولعل احدى هذه العمليات حصلت امس، حيث استهدف الحزب آلية عسكرية اسرائيلية واصابها اصابة مباشرة ومن ثم استهدف الدبابة التي حاولت تأمين التغطية لانتشال القتلى والجرحى منها.
هذا الاستهداف، الذي ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ووُصف في الاعلام الاسرائيلي بالحدث الكبير شمالاً، دفع الجيش الإسرائيلي للقيام بردة فعل قاسية تهدف الى منع حزب الله من تكرار مثل هذه العمليات المؤلمة للاسرائيليين والتي قد تؤدي في حال استمرارها الى تعطيل الحركة العسكرية الاسرائيلية عند الحدود ، وهذا ما لا تريده تل ابيب وتحديداً في هذه الظروف الحساسة.
يحاول "حزب الله" عدم الانزلاق الى حرب مفترحة ربطاً بتطور الاحداث في الجنوب اذ يسعى ان يكون قرار الحرب مرتبطا بشكل عضوي بتطور الأحداث العسكرية في غزة، على اعتبار ان اولويته تكمن في ان تحقق غزة صمودا والفصائل الفلسطينية انتصاراً عسكريا من دون ان يضطر الى الذهاب الى المواجهة المفتوحة وحرب متعددة الجبهات التي قد يكون لها وقت مناسب اكثر، عسكريا وسياسياً.
لكن في مثل هكذا مواجهات تصبح العودة عن الحد الاقصى من التصعيد الذي يتم الوصول اليه صعبة، اذ ليس سهلا على تل ابيب ان تتراجع عن حجم التصعيد التي وصلت اليه ضد "حزب الله" لانها ستظهر بمظهر الخائف من تطور الاحداث وهذا ينطلق ايضا على الحزب الذي لن يقبل الا أن يحافظ بحزم على قواعد الاشتباك ليمنع الجيش الاسرائيلي من القيام بأي خطوات غير محسوبة تجاهه عبر استهدافات كاسرة للتوازن في الداخل اللبناني.
لذلك فإن مستوى المواجهة المرتفع الذي سيسيطر على طول خط الجبهة جنوب لبنان في الايام المقبلة، سيكون مؤشراً واضحاً على المسار الذي ستأخذه التطورات خصوصا أن موضوع الاجتياح البري لقطاع غزة ستظهر حقيقته خلال وقت قصير. يسعى جميع الاطراف الى منع التدحرج في المعركة، والعمل على ان يكون رفع مستوى التصعيد نابعاً من قراءتهم الاستراتيجية ومصالحهم العميقة وليس بسبب خطأ في الحسابات الميدانية وردود الفعل الآنية على هذه الاخطاء.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
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