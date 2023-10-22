رجلٌ تريدُ إسرائيل إغتياله في لبنان وسطَ حرب غزّة.. من هو؟

Advertisement

ولفت التقرير الذي ترجمهإلى أنَّ النخبة السياسية والأمنية في تل أبيب ترى أنّ الحملة البريّة ضدّ غزة ستسمرّ عدّة أشهر على أن تُخصص المرحلة الأولى منها للسيطرة على القطاع فيما ستشهدُ المراحل الأخرى تدميراً منهجياً للبنى التحتية والعملياتية والحكوميّة التابعة لحركة "حماس".وذكر التقرير أنّ كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، عمدوا يوم أمس إلى فحصِ مُختلف الوحدات المتوقع إنضمامها إلى الحرب ضد غزة، ونقلوا إليهم رسالة مفادها إنّ الحملة العسكرية المرتقبة قد تكون صعبة لاسيما أنها تحصلُ في منطقة كثيفة ومعقدة ووسط مفاجآت عديدة أعدّتها "حماس".ولفتت "يسرائيل هيوم" إلى أن إسرائيل تأملُ إلى جانب مساعيها وجهودها لسحق الجناح العسكري لـ"حماس"، تحقيق هدفين مهمين من العملية البرية ، الأول وهو تحسين الظروف العملياتية للإفراج عن الأسرى والمفقودين أو على الأقل الحصول على معلومات عن مكان تواجدهم وحالتهم، في حين أن الهدف الثاني وهو القضاء على القيادة العسكرية والسياسة لـ"حماس".وأوضحت الصحيفة أنّ مسألة القضاء على كوادر الحركة الفلسطينية كانت أولوية في كلّ عملية تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الحرب ذات حجم مختلف هذه المرة، وأضافت: "حتى الآن، تمّت تصفية 4 من أعضاء مجلس شورى حماس الـ20 والعديد من القادة الآخرين بالإضافة إلى ضابطٍ كبير وهو أيمن نوفل".وذكرت الصحيفة أيضاً أن "عملية إسرائيل يجب أن تنتهي أولاً بتصفية 3 رؤوس أساسية في حماس وهم يحيى السنوار، محمد ضيف ومروان عيسى، وذلك إلى جانب القيادات السياسية والدينية في الحركة"، وأضافت: "كذلك، سُطلب من إسرائيل إذا قررت توسيع حملتها ضد حماس خارج حدود قطاع غزة، العمل على تصفية صالح العاروري الذي يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لتل أبيب خصوصاً بعدما أنشأ قوّة قتالية لحماس في لبنان".