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لبنان

فوز تحالف الكتائب-القوات في الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:36
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أحرز حزب القوات اللبنانية فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة الUSJ وفقًا للقانون الانتخابي النسبي المعتمد، حيث تحالف مع حزب الكتائب اللبنانية.
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وفي هذا الإطار، فاز تحالف القوات-الكتائب، حاصدًا غالبية المقاعد في جامعة القديس يوسف في وجه تحالف 8 آذار، طالب ومجموعات مستقلّة.

وقد جاءت النتائج على الشكل الاتي: تحالف قوات-كتائب 92 مقعدًا مقابل 35 ل 8 آذار، 25 لطالب و26 للمجموعات المستقلة.

أما بالنسبة إلى الكليات فقد حصدت القوات اللبنانية العدد الأكبر حيث فازت ب 10 كلّيات مقابل 3 كلّيات ل 8 آذار، 3 للمستقلين و2 لطالب". (الوكالة الوطنية)
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