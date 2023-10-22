فوز تحالف الكتائب-القوات في الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية

أحرز حزب القوات اللبنانية فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة ال USJ وفقًا للقانون الانتخابي النسبي المعتمد، حيث تحالف مع حزب الكتائب اللبنانية.

وفي هذا الإطار، فاز تحالف القوات-الكتائب، حاصدًا غالبية المقاعد في جامعة القديس يوسف في وجه تحالف 8 آذار، طالب ومجموعات مستقلّة.

وقد جاءت النتائج على الشكل الاتي: تحالف قوات-كتائب 92 مقعدًا مقابل 35 ل 8 آذار، 25 لطالب و26 للمجموعات المستقلة.

أما بالنسبة إلى الكليات فقد حصدت القوات اللبنانية العدد الأكبر حيث فازت ب 10 كلّيات مقابل 3 كلّيات ل 8 آذار، 3 للمستقلين و2 لطالب". (الوكالة الوطنية)