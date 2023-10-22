ميقاتي يعلن أموراً حاسمة عن الوضع: الإتصالات مستمرة لمنع تمدّد الحرب إلى لبنان

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "الاتصالات الديبلوماسية التي نقوم بها دولياً وعربياً واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديداً، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة الى لبنان".

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