جنبلاط: البلد في شبه حالة حرب.. ماذا قال عن التمديد لقائد الجيش؟

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كتب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس": "اما وان البلاد في شبه حالة حرب أيعقل ان تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس الاركان".واضاف: "كفانا حسابات رئاسية متخلفة فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات".