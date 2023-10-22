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لبنان

جنبلاط: البلد في شبه حالة حرب.. ماذا قال عن التمديد لقائد الجيش؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:16
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كتب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس": "اما وان البلاد في شبه حالة حرب أيعقل ان تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس الاركان". 
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واضاف: "كفانا حسابات رئاسية متخلفة فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات".
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