توترٌ كبير في الجنوب .. عمليات ضدّ مواقع إسرائيليّة والعدو يردّ!

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف منصة أطلقت صاروخاً على طائرة إسرائيلية جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّ موقعاً له في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة تعرّض أيضاً للقصف بواسطة صاروخٍ موجه جرى إطلاقهُ من لبنان.

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وتفيد المعلومات المتقاطعة إلى أنّ الموقع المستهدف في مزارع شبعا هو رويسات العلم، في وقتٍ تقولُ فيه قناة "العربية" إنَّ جيش العدو قصف موقع إطلاق صاروخ "كورنيت" على أحد ثكناته في المزارع المُحتلة.



كذلك، قالت المصادر إن مقاومين أطلقوا صواريخ موجهة بإتجاه موقع العباد الإسرائيلي وحققوا إصابات مباشرة ودقيقة في أجهزة الرصد والإستشعار الموجودة ضمنه.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب مرغليوت.

من جهة أخرى، قالت شبكة "روسيا اليوم" إنه تم إحباط طائرة مسيرة تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة.



ووسط ما يجري، أفيد عن قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، محلة بركة اليابسة في سهل مارون الرأس ومرتفعات حلتا وأطراف كفرشوبا، كما قصف أيضاً منطقة المرج في أطراف بلدة حولا.