Advertisement

لبنان

القصيفي ينعى الصحافي صبحي غندور: كان التشرذم العربي هو ما يؤلمه

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1121203-638335729838096115.jpg
Doc-P-1121203-638335729838096115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: "غيٌب الموت عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميل صبحي غندور، وهو في الولايات المتحدة الأميركية، واتخذها مقرا لاقامته وعمله الصحافي والبحثي، مناضلا في سبيل القضية الفلسطينية حاملا راية القومية العربية.

نظم في مغتربه آلاف الندوات المتخصصة حول القضية الفلسطينية وملفات تتصل بواقع العرب ومستقبلهم ضمت عشرات الباحثين والمهتمين. كان لوبيا عربيا قائما بذاته وبامكاناته المتواضعة".

 وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي في نعيه: "قامة وطنية، عربية، فكرية واعلامية رحلت وهي في غربة جسدية عن لبنان الذي ظل نابضا في وجدانها، ماثلا في قلبها وعقلها وجعا لا يستكين: إنه صبحي غندور، الصحافي والباحث الذي عرفته وسائل الإعلام كاتبا ملتزما مؤمنا بالحوار والحرية، والمعاهد الأكاديمية في الولايات المتحدة باحثا موثوقا لم تغب عنه الرصانة يوما.

وتابع: "تفتقد الصحافة اللبنانية والعربية برحيل غندور وجها من وجوه الزمن الاجمل زمن النقاء النضالي، والأحلام الكبيرة التي اجهضتها المصالح الدولية والاقليمية المتعارضة والمناضلة. لقد كان على خلق رفيع، وعلى قدر عال من التواضع والادب والتعاطي الودود مع كل الذين عرفوه. وقد افتقدته شخصيا وقد ربطتني به علاقة زمالة واخوة مذ كنا معا في معترك النضال الطالبي نهتف في ساحات بيروت وشوارعها للوحدة الوطنية الشعبية، وللجامعة الوطنية وديموقراطية التعليم، قبل أن ننغمس في هموم المهنة وشجونها، كل على طريقته. رحم الله صبحي غندور وعوضنا بامثاله من الوجوه التي يركن إليها ساعة بناء الأوطان تزف".

Advertisement

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2023-10-22
06:00 | 2023-10-22
12:02 | 2023-10-22
12:01 | 2023-10-22
11:29 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24