القصيفي ينعى الصحافي صبحي غندور: كان التشرذم العربي هو ما يؤلمه

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: "غيٌب الموت عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميل صبحي غندور، وهو في الولايات المتحدة الأميركية، واتخذها مقرا لاقامته وعمله الصحافي والبحثي، مناضلا في سبيل القضية الفلسطينية حاملا راية القومية العربية.

نظم في مغتربه آلاف الندوات المتخصصة حول القضية الفلسطينية وملفات تتصل بواقع العرب ومستقبلهم ضمت عشرات الباحثين والمهتمين. كان لوبيا عربيا قائما بذاته وبامكاناته المتواضعة".

وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي في نعيه: "قامة وطنية، عربية، فكرية واعلامية رحلت وهي في غربة جسدية عن لبنان الذي ظل نابضا في وجدانها، ماثلا في قلبها وعقلها وجعا لا يستكين: إنه صبحي غندور، الصحافي والباحث الذي عرفته وسائل الإعلام كاتبا ملتزما مؤمنا بالحوار والحرية، والمعاهد الأكاديمية في الولايات المتحدة باحثا موثوقا لم تغب عنه الرصانة يوما.

وتابع: "تفتقد الصحافة اللبنانية والعربية برحيل غندور وجها من وجوه الزمن الاجمل زمن النقاء النضالي، والأحلام الكبيرة التي اجهضتها المصالح الدولية والاقليمية المتعارضة والمناضلة. لقد كان على خلق رفيع، وعلى قدر عال من التواضع والادب والتعاطي الودود مع كل الذين عرفوه. وقد افتقدته شخصيا وقد ربطتني به علاقة زمالة واخوة مذ كنا معا في معترك النضال الطالبي نهتف في ساحات بيروت وشوارعها للوحدة الوطنية الشعبية، وللجامعة الوطنية وديموقراطية التعليم، قبل أن ننغمس في هموم المهنة وشجونها، كل على طريقته. رحم الله صبحي غندور وعوضنا بامثاله من الوجوه التي يركن إليها ساعة بناء الأوطان تزف".