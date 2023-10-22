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لبنان

مسيّرة إسرائيليّة أغارت على خلية في جنوب لبنان... ما الذي كانت تُحضّره؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:46
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قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "الجيش الإسرائيليّ أعلن أنّ مسيّرة إسرائيليّة أغارت على خلية في جنوب لبنان، كانت ستنفذ هجوماً صاروخياً في زرعيت".
 
 
 
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