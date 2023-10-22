مسيّرة إسرائيليّة أغارت على خلية في جنوب لبنان... ما الذي كانت تُحضّره؟

قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "الجيش الإسرائيليّ أعلن أنّ مسيّرة إسرائيليّة أغارت على خلية في جنوب لبنان، كانت ستنفذ هجوماً صاروخياً في زرعيت".

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