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لبنان

ميقاتي بحث مع أبو الغيط في التطوّرات الراهنة في لبنان ومساعي وقف العدوان على غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:00
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي وضعه في اجواء "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت أمس. 
 
وتم البحث في التطورات الراهنة والوضع في لبنان اضافة الى المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزّة.
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