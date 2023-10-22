بيان عاجل من طيران الشرق الأوسط... ماذا في تفاصيله؟

Advertisement

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانيةعن الغاء رحلتها بيروت - أثينا - بيروت ME251/ME252 ليوم الاثنين الواقع فيه 23 تشرين الاول2023 واعادة جدولتها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الاول 2023 وفق الجدول التالي: