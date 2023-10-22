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لبنان

بيان عاجل من طيران الشرق الأوسط... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:56
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية 
عن الغاء رحلتها بيروت - أثينا - بيروت ME251/ME252 ليوم الاثنين الواقع فيه 23 تشرين الاول 
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2023 واعادة جدولتها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الاول 2023 وفق الجدول التالي:
 
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