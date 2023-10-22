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لبنان

بالصور حادث سير مروّع... الطريق أُقفل أيضاً

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على أوتوستراد الغازية باتّجاه صيدا، حيث انقلبت شاحنة "بيك اب" محملة بالحمضيات، ما أدى الى جرح شخصين، وإقفال الطريق لبعض الوقت.
 
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