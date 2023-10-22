بالصور حادث سير مروّع... الطريق أُقفل أيضاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على أوتوستراد الغازية باتّجاه صيدا، حيث انقلبت شاحنة "بيك اب" محملة بالحمضيات، ما أدى الى جرح شخصين، وإقفال الطريق لبعض الوقت.

Advertisement