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لبنان

بالصور... من هم الشهداء الـ5 الذين نعاهم "حزب الله" اليوم؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:56
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:
 
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
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بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
 
 
 
 
كذلك، صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:
 
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر خضر عياد "محمد جواد" من بلدة طيرفلسيه جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
 
 
 
إلى ذلك، أصدر "حزب الله" البيان الاتي:
 
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر عباس أيوب "ذو الفقار" من بلدة يونين في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
 
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كما أعلن "الحزب" في بيان آخر التالي:
 
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد مرمر "أبو تراب" من مدينة مرجعيون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
 
 
وأيضاً، صدر عن "حزب الله" ما يلي:
 
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد علي الحلاني "نور علي" من بلدة الحلانية في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
 
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