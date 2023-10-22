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لبنان

"الحزب" هاجمه... موقع إسرائيليّ يحترق عند الحدود

Lebanon 24
22-10-2023 | 07:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ النيران تصاعدت من موقع البياضة المقابل لبلدة بليدا على حدود لبنان وفلسطين المحتلة، بعدما شنّ "حزب الله" هجمات صاروخية موجّهة عليه.
 
 
 
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