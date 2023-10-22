"الحزب" هاجمه... موقع إسرائيليّ يحترق عند الحدود

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ النيران تصاعدت من موقع البياضة المقابل لبلدة بليدا على حدود لبنان وفلسطين المحتلة، بعدما شنّ "حزب الله" هجمات صاروخية موجّهة عليه.

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