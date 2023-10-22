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لبنان
عرض لأحدث الإبتكارات في المؤتمر الدولي للهندسة الطبية الحيوية في جامعة الحكمة
Lebanon 24
22-10-2023
|
03:00
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نظمت كلية الهندسة في جامعة الحكمة المؤتمر الدولي السابع لتطورات الهندسة الطبية الحيوية (ICABME23) بدعم تقني من IEEE EMBS فرع لبنان، وذلك بهدف عرض أحدث الأبحاث في مجال الهندسة الطبية الحيوية وإتاحة الفرصة للتواصل والتعاون بين باحثين علميين لبنانيين وأجانب إذ تم قبول إحدى وخمسين ورقة بحثية من أصل سبعين تم تقديمها إلى المؤتمر على أن يتم نشرها في IEEE Xplore.
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ولفت رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة إلى أن المؤتمر دليل على التزام الجامعة بالنهوض بالمعرفة وتعزيز النشاط البحثي. وقال: "إن النشاط البحثي يسهم في تطوير الإنتاج وتحفيز الابتكار وتجويد عمليات التصنيع مما يعزز القدرات التنافسية في سوق عالمية سريعة التغيير وينشئ حلولا جديدة لا تلبي الإحتياجات الحالية فحسب بل تواكب أيضًا المتطلبات المستقبلية". وشدد البروفسور نعمة على التزام الجامعة بدعم الأبحاث مؤكدًا أن "جامعة الحكمة تهدف إلى أن تصبح مركزًا للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تلبي احتياجات السوق المتطورة".
بدوره رحب مؤسس وعميد كلية الهندسة بجامعة الحكمة البروفسور أنطوان جدعون بالحضور مشيرًا إلى أن المؤتمر هو الأول الذي تنظمه كلية الهندسة الحديثة العهد لتعزيز المعرفة والتبادل ليس فقط في الهندسة الطبية الحيوية ولكن أيضًا في جميع القطاعات الهندسية.
كذلك لفت رئيس مؤتمر ICABME23 ومدير مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها البروفسور محمد خليل إلى أهمية تخصص تقنيات الهندسة الطبية الحيوية لكونه من أبرز التخصصات المرتبطة بحياة الإنسان؛ كما كانت كلمتان لكل من رئيس فرع IEEE EMBS في لبنان الدكتور محمد عياش ونائب عميد كلية الهندسة في جامعة الحكمة ومنظم المؤتمر الدكتور روي أبي زيد ضو حول الأهمية العلمية للمؤتمر في تعزيز ودعم المشاريع البحثية التعاونية.
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