كلام مباشر من نتنياهو إلى "حزب الله": ستواجهون حربا أقوى من 2006

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا قرر حزب الله التصعيد، سيواجه حربا أقوى من 2006 كما وسيجلب دمارا لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان".

وفي خلال جولة على حدود لبنان، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تخوض معركة مزدوجة في جبهتي لبنان وغزة، مضيفاً أنه "حتى الآن لا يمكننا تأكيد أن حزب الله قرر دخول الحرب".