Advertisement

لبنان

كلام مباشر من نتنياهو إلى "حزب الله": ستواجهون حربا أقوى من 2006

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1121283-638335855652495515.png
Doc-P-1121283-638335855652495515.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا قرر حزب الله التصعيد، سيواجه حربا أقوى من 2006 كما وسيجلب دمارا لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان". 
 
وفي خلال جولة على حدود لبنان، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تخوض معركة مزدوجة في جبهتي لبنان وغزة، مضيفاً أنه "حتى الآن لا يمكننا تأكيد أن حزب الله قرر دخول الحرب". 
Advertisement
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2023-10-22
06:00 | 2023-10-22
12:02 | 2023-10-22
12:01 | 2023-10-22
11:29 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24