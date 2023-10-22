"الحزب" يشنّ هجمات على مواقع إسرائيليّة... كيف يبدو الوضع الأمنيّ في الجنوب؟

لا يزال التوتّر يسود الحدود الجنوبيّة بين لبنان وفلسطين المحتلة. وفي الجديد، استهدف "حزب الله"موقع البياض الإسرائيليّ بصواريخ موجّهة، وقد أشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السيّاق، إلى أنّ النيران تصاعدت من الموقع العسكريّ، المقابل لبلدة بليدا.

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كذلك، استهدف "حزب الله" موقع ظهر العاصي الإسرائيليّ مقابل ميس الجبل، وموقع المالكيّة.

وكان عناصر "الحزب" شنّوا هجوماً أيضاً على مستعمرة مسكافعام بالأسلحة الرشاشة والمدفعية، كما هاجموا ثكنة بيرانيت.

وردّاً على تلك العمليّات، قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة مناطق في جنوب لبنان، وتركّز القصف العنيف على بلدة عيترون.

إلى ذلك، ‏أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة من نوع "رابيد" في خراج بلدة عيترون، كانت تقل عمالاً سوريين، ذهبوا ليتفقدوا مزرعة الدجاج التي يعملون فيها.



وفي المعلومات الأولية، أصيبوا بجروح طفيفة وحوصروا جراء القصف.



ويعمل الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع "اليونيفيل" على إنقاذهم.