القوال: تعليق كافة النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين

Advertisement

استنكرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، البيان الذي صدر عن رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين أوركويلا دي بلاسيو والذي "تضمن إنحيازا واضحا للعدو الاسرائيلي وإدانة للحق الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والذي خالفت فيه مبدأ حياد الاتحاد عن السياسة"، وأكدت رفضها هذا البيان، معربة عن استغرابها لصدوره "عمن يجب ان يكون المدافع الأول عن الحق، وما من قضية أحق من قضية فلسطين"، معتبرة ان "هذا التصرف يشكل مخالفة لميثاق الإتحاد الدولي وللقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي الإنسان وحقوقه"، ولافتة الى ان "البيان الجديد للاتحاد الدولي للمحامين الذي صدر بالأمس نتيجة الضغوطات عليه من قبل اتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيات محامين عربية غير كاف و لا يدين الهجمات والإعتداءات والمجازر التي يقترفها العدو الإسرائيلي بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية".وأكدت مجددا "وقوف النقابة الى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة، قضيتنا الأم، وتصر على المطالبة بمحاكمة العدو الصهيوني امام المحاكم الدولية عن جرائمه ضد الإنسانية".وأعلنت القوال "تعليق جميع النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين بإنتظار الرجوع عن البيان الجائر ومحو أثره"، داعية المحامين الى "الامتناع عن المشاركة في المؤتمر المقرر انعقاده في روما في الخامس والعشرين من الشهر الحالي كخطوة اولى"، كما دعت جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والدول الأجنبية الى "عدم التساهل والتشديد على سحب هذا البيان الذي سيكون سببا مباشرا لإنسحاب العديد من النقابات والمحامين من الإتحاد الدولي وتعليق عضويتهم".