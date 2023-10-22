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لبنان

استشهد في جنوب لبنان.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

Lebanon 24
22-10-2023 | 09:12
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نعت سرايا القدس شهيدها أسامة محمد خير ذيابات الذي ارتقى اليوم في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى. 
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