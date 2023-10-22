هل استهدفت إسرائيل خلية لحزب الله في الجنوب؟

دحض مراسل قناة "المنار" علي شعيب حديث الإعلام الإسرائيلي عن إستهداف خلية لحزب الله في الجنوب، وأوضح أن مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة "رابيد" مقابل موقع "المالكية".

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