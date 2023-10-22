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لبنان

هل استهدفت إسرائيل خلية لحزب الله في الجنوب؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 09:35
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دحض مراسل قناة "المنار" علي شعيب حديث الإعلام الإسرائيلي عن إستهداف خلية لحزب الله في الجنوب، وأوضح أن مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة "رابيد" مقابل موقع "المالكية". 
 
 
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