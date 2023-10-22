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لبنان

"حزب الله": هاجمنا هذه المواقع الإسرائيليّة

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:15
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أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:                                          

"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-10-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".
 
 
كما أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: 
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"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‏‏10-2023 موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية، وحققوا فيهما إصابات ‏مؤكدة".
 
 
 
كذلك، قال "حزب الله" في بيان آخر:
  
"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏
‏ صدق الله العلي العظيم

هاجم  مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‌‏10-2023 موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏"
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