"حزب الله": هاجمنا هذه المواقع الإسرائيليّة

أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-10-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".



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"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‏‏10-2023 موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية، وحققوا فيهما إصابات ‏مؤكدة". كما أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‏‏10-2023 موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية، وحققوا فيهما إصابات ‏مؤكدة".

كذلك، قال "حزب الله" في بيان آخر:



"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ



‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم



هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‌‏10-2023 موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة. ‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏"