"حزب الله": هاجمنا هذه المواقع الإسرائيليّة

أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:
"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-10-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".
كما أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:
"هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-10-2023 موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية، وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".
كذلك، قال "حزب الله" في بيان آخر:
"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾
صدق الله العلي العظيم
هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-10-2023 موقعي بياض بليدا والمالكية بالصواريخ الموجهّة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾"