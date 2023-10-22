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لبنان

المرتضى: الغرب يزيدنا قناعة بأنه شريك كامل ومتكافل مع الإسرائيلي في إراقة دماء اطفالنا

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:49
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إنتقد  وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، مواقف المشاركين الغربيين في قمة القاهرة، الذين منعوا بالامس صدور بيان يدين قتل اسرائيل للاطفال ويطالبها بوقف الاعمال الحربية، وقال في تغريدة على موقع "اكس: "الغرب المنافق الذي يدعي التحضر والحرص على الحريات وحقوق الإنسان منع يوم أمس صدور بيان عن "قمة" القاهرة بإدانة قتل اسرائيل للأطفال والمدنيين العزل، كما رفض مطالبتها بوقف اطلاق النار".
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واضاف: "فليعلم هذا الغرب انه يزيدنا قناعة يوما بعد يوم بأنه شريك كامل ومتكافل مع الإسرائيلي في إراقة دماء اطفالنا الابرياء ومدنيينا العزل".
 
واردف: "على كل مواطن حر في البلدان الغربية التي منعت صدور ذلك البيان وتمنع وقف اطلاق النار ان يتظاهر ضد تصرفات سياسييه ومواقفهم التي تثير الغثيان وتجر الى العداء المزمن بين الشعوب".
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