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لبنان

في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص

Lebanon 24
22-10-2023 | 11:27
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تطور اشكال في منطقة الزاهرية-طرابلس شارع لطيفة الى اطلاق نار، ما ادى الى اصابة ع.ف بطلق ناري من مسدس حربي في قدمه ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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