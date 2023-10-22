الصليب الأحمر واليونيفيل تمكنا من سحب 6 شهداء لحزب الله

دخلت قافلة إنسانية للصليب الأحمر اللبناني وقوات اليونيفيل إلى بلدة رامية الحدودية منذ بعض الوقت، وتم سحب جثامين ٦ شهداء للمقاومة، بعد ان استهدفت البلدة بصواريخ اثر غارة جوية نفذها العدو الاسرائيلي ظهر اليوم، وسط إستنفار وجهوزية تامة للمقاومة بحال إختراق أو خلل من قبل العدو، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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