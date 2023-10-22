Advertisement

لبنان

في سير.. جريح واضرار نتيجة الرصاص الطائش

Lebanon 24
22-10-2023 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1121347-638335981984504989.jpeg
Doc-P-1121347-638335981984504989.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادى اطلاق نار كثيف في منطقة الضنية، الى تضرر عدد من الاملاك في منطقة سير.
وادى الرصاص الطائش الى إصابة شخص بقدمه إصابة طفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سبعة جرحى في حادث سير على طريق الضنية ـ طرابلس
lebanon 24
23/10/2023 03:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ يوم أمس... ما سبب زحمة السير في الضنية؟
lebanon 24
23/10/2023 03:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور حادث سير مروّع... الطريق أُقفل أيضاً
lebanon 24
23/10/2023 03:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف يزور إيران غدا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/10/2023 03:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2023-10-22
18:00 | 2023-10-22
17:00 | 2023-10-22
16:47 | 2023-10-22
16:46 | 2023-10-22
16:05 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24