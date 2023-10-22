في سير.. جريح واضرار نتيجة الرصاص الطائش

Advertisement

ادى اطلاق نار كثيف في منطقة الضنية، الى تضرر عدد من الاملاك في منطقة سير.وادى الرصاص الطائش الى إصابة شخص بقدمه إصابة طفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".