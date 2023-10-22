في ميس الجبل... اندلاع حريق بجانب الحدود مع فلسطين

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا اندلع في ميس الجبل بجانب الحدود الفلسطينية في منطقة جيبيا بالقرب من الجهة الجنوبية لمستعمرة المنارة، ويمتد بإتجاه فلسطين.

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