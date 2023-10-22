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لبنان

في ميس الجبل... اندلاع حريق بجانب الحدود مع فلسطين

Lebanon 24
22-10-2023 | 12:02
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا اندلع في ميس الجبل بجانب الحدود الفلسطينية في منطقة جيبيا بالقرب من الجهة الجنوبية لمستعمرة المنارة، ويمتد بإتجاه فلسطين.
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ميس الجبل

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